Gino Assereto ingresó a “Esto es guerra” como refuerzo de ‘Los Combatientes’ y desde su primer día se refirió al rendimiento de su contrincante Fabio Agostini, a quien no considera un buen rival en las competencias del reality.

“Fabio es el más fácil, de nada sirve tener buen físico, sino compites bien... Con el dinero que han utilizado para traerlo y para pagarle su salario, yo traigo a cuatro chibolos de la calle que van a competir más que él. Ojo, Fabio podrá tener buen físico, pero compite maluco”, comentó Gino para el espacio sabatino.

Por otro lado, el integrante “histórico” de “Esto es guerra” indicó que tiene mucho entusiasmo en competir y demostrar que es el mejor “guerrero” de la temporada.

“Siempre he dicho que cuando ‘Esto es guerra’ me necesite, yo siempre estaré acá... Me necesitaban como refuerzo en ‘Los Combatientes’ y vengo con la mentalidad de competencia”, dijo.

“Ya no vengo por ‘Los Combatientes’ o por ‘Los Guerreros’, eso ya lo dejamos en el pasado. Ahora todos somos ‘Esto es guerra’ y el equipo que me toque, yo lo defiendo”, concluyó.

