¡OUCH! Hugo García, integrante de ‘Esto es Guerra’, compartió en Instagram el preciso momento en el que sufrió un accidente mientas realizaba ciclismo de montaña, en Arequipa.

“Ya estamos aquí en el hotel. No saben qué tal pato me he metido el día de hoy. Hace tiempo no me caía tan fuerte”, afirmó.

Asimismo, mostró las heridas que le provocó la caída en el hombro, pero recalcó que no fueron de gravedad. “Dentro de todo la saqué barata porque estábamos con toda la protección”, agregó.

Hugo García dice que su accidente se debió a la desconcentración y el cansancio

Tras mostrar los videos del preciso momento de su caída, la pareja Alessia Rovegno afirmó que fueron varios los factores que desencadenaron su accidente en la montaña. “Desconcentración cansancio + tierra suelta + jalada de alfombra”, explicó.

“Sí que dolió. Por suerte mi GoPro soportó el golpe. Encima no solo me caí, sino que también se me rompió el descarrilador”, escribió.

