¡UY! Israel Dreyfus fue presentado como flamante refuerzo para los ‘combatientes’ en ‘Esto es Guerra’; sin embargo, sus primeras palabras sorprendieron a algunos, ya que reconoció que tenía que “aclimatarse”.

“La verdad que no sé qué decir. Son casi tres años que no piso este set. Me siento extraño, con una mezcla de sensaciones , nervioso, emocionado”, señaló.

Israel Dreyfus es de los rostros principales de ‘Combate’, fue uno de los integrantes que fundó el desaparecido programa competencia.

Johanna San Miguel y Renzo Schuller lanzan advertencia a Israel Dreyfus

La conductora de los ‘guerreros’, Johanna San Miguel le advirtió a Israel Dreyfus que tiene que dar el máximo en su equipo porque “no la tiene fácil”. “Si has venido para sumar a los combatientes te aplaudo, pero si no das la talla te digo que también vienen eliminaciones”, dijo.

Israel Dreyfus ingresa a 'Esto es guerra'

Ante ello, el corredor de tablas respondió firme: “Conozco perfectamente el formato, conozco las consecuencias de no rendir, es cuestión de aclimatarse, no compito hace tres años”.

Del mismo modo, Renzo Schuller le recalcó que “tiene que aclimatarse hoy mismo”. “Nosotros hicimos un pedido, nos la jugamos para que refuercen el equipo y te han elegido a ti sabiendo que eres un gran competidor”, remarcó.

