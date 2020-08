Ante las interrogantes sobre su situación sentimental la conductora de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo dejó en claro que se encuentra soltera y que no quiere estar con nadie. La popular ‘Chinita’ brindó una entrevista para En Boca de Todos, donde aclaró cuál es sus situación sentimental.

Ante las preguntas de los conductores de Esto es Guerra, Jazmín se pronunció de manera contundente, afirmando que se encuentra soltera y no piensa en enamorarse.

“Estoy sola y estoy bien, aunque no estoy sola porque para mí el amor no solo proviene de una pareja, me dan el amor más bonito del mundo que me lo dan todo el día y es de mi hija”, manifestó la conductora de Esto es Guerra.

Ante la insistencia de Tula Rodríguez por saber si le interesaba algún nombre, ’la chinita’ reiteró que no es su deseo iniciar una relación en este momento. “No hablo con nadie, no salgo con nadie y no quiero estar con nadie ahorita en mi vida”, afirmó.

HOBBIE DE JAZMÍN PINEDO

En la entrevista Jazmín Pinedo también dijo que sigue ahuyentado a los hombres, como ‘un hobbie’, aunque esto lo dijo en son de broma.

Recordemos que días atrás Jazmín Pinedo protagonizó un divertido segmento de karaoke en Esto es Guerra con su ex Gino Assereto, aunque ella aclaró que está disfrutando su soltería.

Jazmín Pinedo afirmó que no quiere estar con nadie. (En boca de todos/América)

