La conductora de Esto es Guerra Jazmín Pinedo nuevamente tomó el micrófono en el segmento Te la dedicó para responder a ‘las indirectas’ que le enviaba a su ex Gino Assereto y le cantó el conocido tema de Luis Miguel ‘Ahora te puedes marchar'.

Gino se medía en un mano a mano de canto con Rosángela Espinoza, sin embargo todas sus canciones parecían ir dirigidas a su expareja, la conductora Jazmín Pinedo.

Todo comenzó cuando ’El Tiburón’ cantó el tema ‘Mal Paso’ en clara indirecta a ’la chínita’. Ante ello la conductora decidió dejar que Rosángela cante el conocido tema de Luis Miguel.

Pero Jazmín no quería dejar pasar la oportunidad y cantó: “Si tu supieras lo que yo pase por ti / teniendo que olvidarlo, viéndolo aquí / ahora me llama, me quiere ver/ me jura que ha cambiado y piensa en volver/ si no supiste amar, ahora te puedes marchar”

GINO ASSERETO SE PONE NERVIOSO CON HALAGOS DE JAZMÍN PINEDO

Minutos antes, Gino Assereto se puso nervioso cuando en una competencia de pasar entre dos barras, Jazmín le dijo ’Está agilito el Tiburón’. El cariñoso halago, desconcentró a Assereto cuando se disponía a seguir con la prueba.

Jazmín le dedicó tema a Gino Assereto. (EEG/ América)

