Las conductoras de televisión Jazmín Pinedo y Brunella Horna recordaron que no fueron buenas competidoras durante su etapa como chicas reality.

Así lo señalaron en el espacio ‘Más espectáculos’ que reemplaza al programa ‘América hoy’, el que está en proceso de renovación por el 2022.

“Brunella y yo no somos la mejor referencia”, dijo Jazmín Pinero. A lo que de inmediato, Brunella reconoció: “Creo que fui la peor competidora del mundo, pero no que sea mala deportista, soy miedosa, me ponían a saltar y no podía, no estaba mintiendo. Yo les tenía mucho pánico a las alturas”.

“Hay gente que tiene miedo por motivo personal y tienen tendencia a tener temor a las alturas. Yo no soy miedosa, pero soy vagasa, por ejemplo, corro dos cuadras y digo: ‘ambulancia, tráiganme oxígeno’ ese era mi problema. Luego después mejoré”, agregó Jazmín Pinedo.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo ingresó a ‘Esto es guerra’ el 2013 donde nació su romance con Gino Assereto. Mientras que Brunella Horna inició en el programa ‘Bienvenida la tarde’ y luego pasó a ‘Esto es guerra’. Ambas figuras se retiraron del reality para seguir otros proyectos.

