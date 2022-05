En “Esto es guerra” se vivió un tenso momento cuando la conductora Johanna San Miguel señaló que su compañero de conducción, Renzo Schuller, no interviene en los programas en vivo.

Esta situación se dio cuando la líder de ‘Los Guerreros’ estaba discutiendo con el elenco de ‘Los Combatientes’. Johanna indicó que sus contrincantes no tenían a alguien para que los defienda.

“Nunca van a poder desunirnos y sabes por qué porque aquí está la ‘mamá leona’ y ustedes no tienen a nadie que los cuide porque Renzo (Schuller) no habla y no está acá”, dijo San Miguel.

“Acá estoy parada y sin polo. Yo acá me entrego al 100% y aunque todos ‘Los Combatientes’ me tiren odio en las redes, acá estoy por mis ‘Guerreros’”, añadió.

Renzo no se quedó callado y se defendió. Él indicó que no necesita discutir en el programa en vivo de “Esto es guerra” porque todo se define en las competencias del reality.

“Nosotros estamos acá con ‘Los Combatientes’, vamos a luchar hasta el final y vamos a demostrar de qué estamos hechos. Yo no necesito gritar, ni decir que soy la ‘mamá leona’ y la mamá de no sé cuántos”, sentenció.

“Yo estoy feliz aquí, tranquilo y escuchando. A la hora de competir vamos a dejar en alto el nombre de ‘Los Combatientes’”, concluyó.

Renzo Schuller responde a Johanna San Miguel: "No necesito gritar"

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo asegura que “odia” a Fabio Agostini

EEG: Jossmery Toledo asegura que odia a Fabio Agostini.