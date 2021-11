Este martes 2 de noviembre se presentó el capítulo 9 de “La academia, desafío y fama” en “Esto es guerra” y esta edición contó con la participación especial de Nicola Porcella.

Como antesala de la presentación de este nuevo episodio, la conductora Johanna San Miguel generó más de una risa al hacer un comentario de la actuación de Porcella en “La academia, desafío y fama”.

“El capítulo que todo el mundo está esperando de ‘La academia’ y con la participación de Nicola Porcella: la puerta”, expresó la presentadora a manera de broma.

El día que Jely Reátegui llamó puerta a Nicola Porcella

En entrevista con el diario El Comercio, la actriz Jely Reátegui criticó la actuación de Nicola Porcella y Angie Arizaga en la recordada telenovela “Ven, baila, quinceañera”.

“No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando (por Nicola Porcella y Angie Arizaga). No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación”. manifestó la reconocida actriz en 2016.

