Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, mandó un mensaje a todos los detractores del programa, entre los que se encuentran Magaly Medina y Rodrigo González, ‘Peluchín’, quienes arremetieron contra el reality tras la fuerte caída de Elías Montalvo ocurrido el último martes.

La ‘chata’ explicó que el participante del reality de competencias ya se encuentra en su casa tras ser dado de alta de la clínica. Luego, pasaron un informe sobre lo que sucedió un día después del accidente como la reconciliación de las hermanas Melissa y Tepha Loza.

“Han pasado unas horas y verlas juntas es increíble. Hubo una reunión a las 6 de la tarde y las chicas estuvieron juntas. La vida es una. Hay que aprovechar al máximo todo el tiempo”, dijo Johanna San Miguel.

TROME - Johanna San Miguel mandó mensaje a sus detractores. (Esto es Guerra)

La conductora de Esto es Guerra respondió indirectamente a las críticas que ha recibido el programa de sus detractores.

“En el mundo entero pasan cosas complicadas. Cuando tomamos conciencia que la vida es una y que, en algún momento, podemos estar aquí como no; se debe mirar al costado y darte cuenta que el amor es lo único que nos sostiene y Esto es Guerra es una familia (...) Aquí compartimos todo. No importa lo que la gente que nos quiere ver hundidos digan de cada uno de nosotros. Lo tomamos con humildad. Sabemos quiénes somos, qué hacemos y, algo muy importante, sabemos la vida de cada uno de nosotros que, muchas veces, ustedes no lo saben”, comentó.

Johanna San Miguel dijo que en Esto es Guerra hay “historias de vida muy fuertes”, por lo que deberían pensar “antes de colocar algo en redes sociales y decir cosas tan hirientes”.

“Estamos hablando de las personas que están en la pantalla, detrás de la pantalla tienen otras historias. Somos una familia. Esto es un trabajo, como dijo Piero, pero somos una familia. Si hay algo que ocurrió ayer y nos mantiene; no nos va a tumbar nada”, comentó.

“Somos conscientes que al ser una programa diario y visto, obviamente, va a haber gente que va a querer tomar parte de nuestra vida y hacer de eso un show. Es parte de la televisión y lo asumimos”, concluyó.