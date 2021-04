Johanna San Miguel compartió la conducción de Esto es Guerra durante esta semana con María Pía Copello tras la repentina ausencia de Gian Piero Díaz. Ambas artistas se mostraron cómodas y contentas juntas.

“Muy divertido, gozadera total... Ha sido muy paja conducir con Pía, ha sido chévere porque es la primera vez que yo conduzco con una mujer, que tiene carácter, y eso a mí me gusta porque me impulsa a sacar ese lado de mí”, dijo la rubia en declaraciones a Estás en Todas.

Asimismo, aseguró que es ‘picona’ pero no debería tomarse desde el lado negativo. “Soy competitiva y no me gusta perder, me gusta ganar y cuando pierdo me molesto”, indicó Johanna. Asimismo se atrevió a calificar a María Pía Copello: “Ella es bien contestona, es bien lisa la chiquita”.

Por su parte, la influencer aseguró que está muy emocionada de volver a Esto es Guerra al lado de Johanna San Miguel. “Las dos somos piconas, las dos defendemos a nuestros equipos a morir y se iba dar y se iba vivir intensamente en pantalla. Las cosas se dieron así y estoy muy contenta”, dijo.

Sin embargo, aseguró que aunque fuera de la competencia todo es ‘peace and love’, en el reality no ‘se va dejar’. “Ella cree que es más fuerte que yo creo, pero creo que no me conoce. Si he podido con Mathías como no voy a poder con Johanna pues, por favor”, arremetió.