LO PRESENTA EN TELEVISIÓN. Johanna San Miguel apareció el último viernes en ‘En Boca de Todos’ con su hijo Paulo, quien acaba de cumplir 18 años. En declaraciones a ‘Estás en Todas’, habló sobre la buena relación que mantiene con él y sobre la posibilidad de que ingrese a Esto es Guerra.

“Es un chico independiente, criado por mí, quiere empezar él mismo a ganar y generar su propio dinero para contribuir con su carrera, me parece lindo”, dijo la conductora de EEG, quien contó que el joven quiere estudiar medicina.

Asimismo, reveló que se encuentran evaluando opciones de diferentes trabajos, para que Paulo pueda costear parte de sus estudios universitarios. Sin embargo, al ser consultada si le gustaría que ingrese al reality, Johanna San Miguel dijo que no le gustaría la idea.

“No... la verdad no me veo a mí... ay no sé y por último es una decisión suya, así que yo no tengo mucha injerencia. Tengo que apoyarlo en sus decisiones para que logre sus metas, para que entienda que la vida no es fácil, que la vida cuesta y que sea agradecido de lo que tiene”, dijo la también actriz.

Por otro lado, habló sobre la relación que mantiene con Paulo y aseguró que por el hecho de haberlo criado prácticamente sola, disfrutó mucho verlo formarse. “Tenemos una súper relación, tiene un humor muy parecido al mío, tiene correa”, indicó.