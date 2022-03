Jossmery Toledo sorprendió en la reciente edición de “Esto es Guerra” tras anunciar que sufrió una lesión en el tobillo durante una de las competencias en el reality, situación que la lleva a evaluar su permanencia en el programa.

“Me lesioné en la última competencia. Llegué a mi carro y no podía pisar más. Tengo un esguince de segundo grado. Nunca pensé lesionarme porque es la primera vez que me pasa y estoy pensando si seguir con la competencia o no”, señaló la influencer.

Al respecto, María Pía Copello instó a la expolicía a evaluar con calma esta difícil decisión, la cual podría alejarla de las pantallas.

“Me dice algo producción, que lo pienses bien hasta mañana y que mañana decidas y nos digas si vas a dar un paso al costado o sigues en competencia y te quedas aquí en ‘Esto es Guerra”, comentó la presentadora.

Tenía la decisión tomada:

Jossmery Toledo dejó entrever que ya tenía pensado retirarse del programa, no obstante, dijo que este martes comunicará si se queda o no. “Yo vine con otra mentalidad y hablé con la producción. Me estaban dando motivación para poder seguir, entonces, mañana voy a tomar una decisión”, acotó.

La temporada que celebra los 10 años al aire de “Esto es Guerra” se inició el pasado lunes 21 de febrero y Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Carol Reali ‘Cachaza’, Gino Pesaressi y Sully Sáenz fueron quienes estuvieron al frente de las primeras ediciones. Actualmente, María Pía Copello y Johanna San Miguel permanecen en la conducción.

