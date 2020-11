Los combatientes se llevaron la gran semifinal del Esto es Guerra y el conductor de En Boca de Todos, Santi Lesmes aprovechó para restregárselo a Jota Benz de Los Guerreros. Ante ello el hermano de Gino Assereto salió al frente y respondió. “Se pueden perder batallas, más no la guerra”, afirmó.

Jota fue invitado a En Boca de Todos, cuando el español aprovechó para recordarle que el equipo rojo y verde se quedó con la victoria en la semifinal de EEG.

“Tulita invítale y engríelo bien que le hace falta como viene de ser aplastado por los combatientes, perdiendo ese semifinal”; manifestó Lesmes.

De inmediato Jota espetó: “Creo que no has visto ayer el programa porque yo gané mi punto”

JOTA BENZ: “NO SE PUEDEN PERDER LA FINAL DE ESTO ES GUERRA”

Santi no se quedó atrás y volvió a la carga: “Le ganaste tu punto a Mario Irivarren; pero cómo acabó la competencia: Los Combatientes acabaron con los Guerreros”

Ante esto, Jota Benz afirmó que ‘se pueden perder batallas; más no la guerra. Esto fue la semifinal, semifinal. En tres semanas que empieza la final de Esto es Guerra y no se lo pueden perder’.

Jota Benz se pronunció por caída de los Guerreros en Semifinal de Esto es Guerra. (EBT/ América)

TAMBIÉN LEE:

Magaly explota contra la rulitos por llamarla ‘ayayera del gobierno’.

Pedro Suárez Vertiz: “Pensé que Bascuñan era el juez más parcializado del mundo, pero el TC lo superó”

Mathías Brivio se lanza a una nueva aventura televisiva













no se si tu has escuchado que se pueden perder batallas, pero no la guerra. esto es semifinal en tres semanas





Yo gane mi punto,