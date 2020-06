Por: Milagros Casas

Karen Dejo afirmó que no hacen caso a las críticas a ‘Esto es guerra’ y siguen trabajando para llevar entretenimiento y ayuda social al público.

“Ante esta situación debemos ser solidarios y el programa no es la excepción. Yo no entiendo las críticas porque solo es contra ‘Esto es guerra’, cuando los demás canales tienen sus programas al aire y no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando de manera silenciosa y aportando a los que necesitan”, señaló.

Además, contó que vienen cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. “Gracias a Dios todos estamos bien, cumpliendo las normas y cuidándonos mucho para poder trabajar, ayudar y competir por una asociación o una casa hogar que lo necesite. Seguiremos con el entretenimiento para que la gente se distraiga”, señaló.

