Karen Dejo respondió a las declaraciones de la productora de Guerreros México, quien afirmó que el equipo de Esto es Guerra Perú les hizo un desplante, al no comer los dulces típicos mexicanos que pusieron en una mesa para ellos. “Nunca nos enteramos que había una mesa con dulces y comida mexicana”, aseguró la popular ‘Sabrosura’.

A través de su cuenta de Instagram, Karen se pronunció sobre las palabras de Rosa María Noguerón, productora de la versión azteca de EEG, ‘Guerreros 2021′ “Dijo que nosotros habíamos despreciado una comida típica... Nunca, nos enteramos que había una mesa con dulces y comida mexicana. Es más, hemos comido en la cafetería y compartido con los trabajadores de Televisa”, aseveró.

Dejo también descartó que no hayan querido maquillarse en los kampers instalados para ellos. Totalmente alejado de la verdad”, agregó y explicó que los dos días se maquillaron en los habilitados para todos los trabajadores de Televisa.

“Gian Piero también se maquilló en el camerino y fue algo muy rapidito porque é solamente se echa polvos para quitar el brillo del rostro y más nada”, precisó.

Karen Dejo también le pidió al público no creer en las declaraciones de Noguerón. “No se dejen engañar, no pasó otra cosa. Nosotros hemos compartido con los chicos de producción, de cámaras y hasta me animé a bailar con ellos. Fueron muy cariñosos con nosotros”, precisó.

‘La sabrosura’ también aseguró que la competencia contra los chicos de Guerreros México si fue intenso; pero eso se debió a que todos son muy competitivos; pero que el trato también fue bueno entre ambos equipos.

De esta forma, la chica reality desmintió que hayan despreciado alguna comida azteca u otro tipo de atenciones de parte del equipo de producción de Guerreros México.

LA ACUSACIÓN DE LA PRODUCTORA DE GUERREROS MÉXICO

La productora de Guerreros 20201, Rosa María Noguerón declaró para las redes sociales del programa que el equipo de Esto es Guerra les hizo un desplante al n acercarse a probar los dulces típicos de México, que les ofrecieron en una mesa. “De verdad siento que desde que llegaron estaban buscando ¿dónde estaba la trampa? Y no hubo. De hecho aquí les teníamos dulces mexicanos y no quisieron llegar”, afirmó.

También afirmó que el equipo peruano de Esto es Guerra no se presentó a los camerinos que habían instalados para ellos. “Trajimos dos kampers de cuatro camerinos para que estén cómodos, tuvieron sus propios baños, tuvimos un llamado de maquillaje y peinado especial para ellos y el primer día no se quisieron maquillar, ni siquiera la conductora...”, expresó.

