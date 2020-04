Todo acto tiene consecuencias. El regreso de Esto es Guerra tendría una baja en el equipo, se trataría de Karen Dejo, quien habría sido sancionada por su ampay en Punta Negra y el irregular pasé de tránsito que le permitió irse a veranear mientras estamos en Estado de Emergencia.

Esto es Guerra volvería a las pantallas el 27 de Abril, sin embargo, no sería con todos los integrantes. Trascendió que Karen Dejo no reaparecería este lunes 27 en el reality porque la producción no le creyó la versión que dio sobre el permiso de tránsito que solicitó en cuarentena.

Además, la chica reality fue recientemente ampayada en Punta Negra. El programa Magaly TV La Firme mostró imágenes de la peculiar cuarentena que lleva Karen Dejo en la mencionada playa. Para despistar a sus seguidores, la modelo compartió un video en el que aparecía en su vivienda en San Miguel cuando en realidad estaba en el sur disfrutando con quien sería su nueva pareja.

Según el programa de Magaly Medina, Karen Dejo fue captada en Punta Negra pese a que su residencia se encuentra en San Miguel. La bailarina se habría trasladado 'mágicamente’ pues anteriormente había solicitado un pase de tránsito.

En las imágenes, Karen Dejo aparece limpiando el departamento en el sur chico. Según el programa de la ‘Urraca’, la modelo se habría quedado el sábado y el domingo en dicho departamento.

El galán en mención sería nada más y nada menos que Ricardo Arrieta, expareja de Rosángela Espinoza. Es tanta la confianza que mantiene con Karen Dejo que hasta se le ve paseando en paños menores mientras la bailarina realiza la limpieza.

Karen Dejo en Punta Negra

