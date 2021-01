La excampeona mundial de boxeo Kina Malpartida pidió a los productores de Esto es Guerra y Pro TV que retiren su imagen de la promoción del conocido reality de América Televisión. ‘La Dinamita’ utilizó sus redes sociales para pedir que ‘se rectifiquen’ de la publicación, ya que consideró que ‘afectan su honor personal’.

“He observado que en esta y en otras publicaciones han mencionado a mi persona desde el día 21 de enero del 2021 hasta la fecha 25 de enero de 2012, promocionando mi participación en el programa Esto es Guerra”, escribió la exboxeadora.

“Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”, agregó.

Por ello pidió que se rectifiquen por ‘la afirmación’. “Por estas razones, señores de EEG y de Pro TV Perú, les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal.”, escribió.

ESTO ES GUERRA, EL ORIGEN

Recordemos que Esto es Guerra inició su temporada 2021 con la participación de algunos de los integrantes más representativos tanto de la historia de su programa, como del desaparecido reality ‘Combate’, como Yako Eskenazi, Angie Arizaga, Mario Hart y Alejandra Baigorria, entre otros.

