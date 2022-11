Un curioso momento se vivió en la edición de ‘Esto es guerra’ de este jueves 3 de noviembre. Luciana Fuster recordó a Flavia Laos mientras participaba en una de las competencias del reality.

La modelo participaba en el juego de adivinanzas cuando, de pronto, le tocó describir a la ex de su novio, Patricio Parodi, para que Fabio Agostini descubra quién era el personaje escondido.

Aunque la producción del programa de América TV la puso en serios aprietos, Luciana Fuster pudo sobrellevar el momento y logró darle un punto más a su equipo.

“Tú eres… la ex de ‘Pato’”, expresó la integrante de los ‘Combatientes’ con evidente incomodidad. Su descripción fue suficiente para que el modelo español diga el nombre correcto frente a cámaras.

EEG: Luciana Fuster menciona a Flavia Laos en juego

Esta no es la primera vez que los integrantes de “Esto es Guerra” pasan un incómodo momento durante las competencias del programa. Recientemente, Alejandra Baigorria pasó por una situación similar al tener que mencionar a su expareja Guty Carrera, con quien no terminó en buenos términos.

La combatiente no imaginó que tendría que darle pistas a su novio, Said Palao, para que adivine el nombre de su expareja durante uno de los juegos. “Ay no ¡Qué horrible!”, fue la primera expresión de ‘Ale’ ante desagradable sorpresa.

