SE DECLARAN LA GUERRA. Rebeca Escribens no pasa a Luciana Fuster, luego de asegurar que su esposo siente atracción por la joven chica reality. Por ello, la competidora teme que no sea objetiva durante la votación del reality de Esto es Guerra ‘Tiktokers, los rivales’.

“Mañana que se vaya a méxico la chiquita esta Luciana Fuster. He tenido que encerrar a mi marido en el baño acá. Acá está tu pasaje”, dijo la conductora de América Espectáculos en un enlace con EEG, donde se desempeña como jurado en su nuevo proyecto.

Luciana no se quedó callada y aseguró sentir temor que la descalifique por sus celos. “Yo la escucho todas las mañanas diciendo que está celosa por su esposo. Yo espero que cuando me toque Rebeca que sea objetiva, no me vayas a venir con escenas de celos Rebeca”, comentó.

“Ahora va votar para que yo salga, como el esposo está viendo, para que no me vaya a ver más tiempo en pantalla. Me quiere mandar a México, volando me va querer sacar”, agregó la modelo. “Rebeca ya pues, me llevarás unos cuantos añitos pero estás regia”, le indicó.

