Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron parte de una prueba en “Esto es guerra”, donde la pareja tuvo que mencionar “cosas que te molestan de tu suegrita”.

Tanto Patricio como Luciana, de equipos distintos, comenzaron a lanzar ideas, pero se vivió un tenso momento cuando la producción del programa comenzó a colocar música de tensión.

“Que siempre tire para el lado de su hijo” y “Que no le de permiso para nada”, fueron algunas de las ideas que lanzaron los modelos en el programa en vivo.

Ante la provocación de la producción y de sus compañeros de programa, Luciana Fuster pidió la palabra para aclarar que Patricio no se refería a su progenitora.

“Felizmente ‘Pato’ no conoce mucho a mi mami, así que no se preocupen chicos que no es por ella”, comentó la integrante de ‘Los Combatientes’.

“Ojo, no estamos hablando de nosotros”, añadió Patricio Parodi para poder continuar con el juego que presentó “Esto es guerra” sobre las suegras.

Luciana Fuster y Patricio Parodi sobre las suegras https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro: Mira la vez que respaldó a Fiorella Méndez tras la infidelidad de Pedro Loli

Recuerda la vez que Aldo Miyashiro no dudó en pronunciarse y respaldar a su compañera de trabajo Fiorella Méndez, tras infidelidad de su entonces pareja Pedro Loli.

TE PUEDE INTERESAR

“Óscar del Portal está triste porque siente que ha perdido a sus hijos y a su esposa”, revela Magaly

Magaly a Carlos Vílchez por escaparse de sus ampays: “Salías como una rata, pero sí sabíamos con quién estabas”

Vania habla de supuestos maltratos de Mario Irivarren: “Tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”