Magaly Medina no fue ajena a comentar la estrepitosa caída de Elías Montalvo en pleno programa en vivo de Esto es Guerra. La popular ‘urraca’ arremetió contra los conductores del programa, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, por asegurar que mintieron sobre la salud del competidor.

Según dijo Magaly, una fuente de confianza del reality de América TV le reveló lo que ocurrió segundos después que Elías cayó al vacío.

Magaly jura que conductores de EEG mienten: Elías Montalvo gritaba de dolor y las chicas lloraban

“Lo que me cuenta gente que ha estado en ese momento en el programa, no voy a revelar sus nombres, es información de primera mano y confidencial lo que me han contado, que es mentira lo que dijeron los conductores de televisión, lo que dijo Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel es mentira”, remarcó.

La conductora de Magaly TV La Firme remarcó que cuando el chico reality cayó de una altura de 40 metros gritó de dolor, mientras sus compañeras rompían en llanto.

“Lo que me dicen es que cuando él cae se escucha los gritos de dolor, dicen que eran tan fuertes que las chicas del programa se pusieron a llorar mientras que los integrantes hombres miraban todos con preocupación”, sostuvo.

“La ambulancia ha entrado, han entablillado al concursante Elías Montalvo y en medio de gritos de dolor lo han llevado a una clínica que no han dicho cuál”, agregó.