Rosángela Espinoza ha acaparado las noticias de espectáculos luego de ser suspendida de Esto es Guerra. La popular ‘Chica selfie’ recibió la noticia en vivo por parte de la voz del Tribunal, que le indicó que la decisión de sacarla del reality era indefinida.

Tras el anuncio y salida de ‘Rous’, su mamá le envió un sentido mensaje donde dijo sentirse orgullosa de ella y que ahora se le abren más oportunidades para destacar en el ámbito laboral.

“Me siento orgullosa hija, eres fuerte. Se cierra una puerta y se abre otra y lo principal, no te humillas por un trabajo. Te superas por ti misma y eres nuestro orgullo”, indicó en Instagram.

Ahora, Rosángela Espinoza agarró sus maletas y se fue a Puno con su mami, para iniciar un nuevo proyecto como influencer viajera. Al parecer estará alejada de los realitys por un tiempo.

Antonio Tafur cuenta cómo está

El mejor amigo de la ‘chica selfie’, Antonio Tafur, declaró para Magaly Tv La Firme y aseguró que se encuentra incómoda luego de la decisión tomada por la producción de Esto es Guerra.

“Está bastante mortificada, molesta, decepcionada, porque la forma cómo ha sido expuesta, la forma cómo la han tratado, no es el trato que merece. Ella me dijo que no se va prestar para este tipo de cosas y tampoco es un títere de la producción”, indicó.

Asimismo, consideró que la modelo es indispensable en EEG, por su trayectoria en este tipo de programas y por el rating que le ha dado al espacio de competencia. “Ella no se siente respaldada, su incomodidad va por ahí”, agregó.

Por otro lado, aseguró que Rosángela Espinoza se siente actualmente un poco abrumada por los realities. “Cuatro años es un montón. La sentí cansada, quería hacer otra cosa. Tampoco quiere por el momento regresar, quiere estar alejada, enfocada en sus proyectos”, finalizó.

TROME - Esto es Guerra | Mamá de Rosángela Espinoza y su mensaje tras ser suspendida