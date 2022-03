Después de cuatro años, María Pía Copello regresó a la conducción de Esto es guerra, en esta ocasión de manera permanente y aseguró que dará batalla a la otra conductora Johanna San Miguel para defender a su equipo. “Ya llegó la mamá de los combatientes”, afirmó la recordada animadora e influencer.

Tal como se especulaba desde hace algunos días fue María Pía fue presentada como la nueva conductora. Muy emocionada por su regreso tras siete años de la conducción de EEG (de manera permanente), afirmó que llegó la ‘Mamá de los combatientes’.

“Regresar a Esto es guerra lo tomó con bastante cariño y humildad. Todos saben que me fui por un tema de tiempo y vino la propuesta de regresar al programa y me agarraron en el momento que quería volver”, manifestó.





María Pía afirmó que defenderá con uñas y dientes a su equipo: “Siento que Johanna puede ser más sarcástica y peleona que Mathías (Brivio), eso es lo que me va a costar pero, siempre con respeto, yo no me voy a quedar callada”, manifestó.

ESTO ES GUERRA 10 AÑOS COMPLETO

Con el regreso de María Pía Copello, Esto es Guerra: 10 años quedó completo: Dos conductoras y todos los integrantes que formarán parte de los Guerreros y Combatientes.

Desde su regreso tras un breve receso por el regreso de Esto es Habacilar, Esto es Guerra regresó con un alto rating, alcanzo hasta los 17 puntos, superando a producciones muy sintonizadas como Junta de Vecinos y Maricucha.









