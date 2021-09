SE ESCAPÓ DE LAS MANOS. Esto es Guerra tuvo un lamentable escenario la noche de este miércoles 1 de setiembre luego que Mario Hart agrediera físicamente al participante Elías Montalvo.

Ante la mirada atónita de los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, el conocido piloto de autos, Mario Hart, se enfurece y le da un empujón a su compañero mientras ‘jugaban’ a la ronda de tortazos.

Esto es Guerra: Mario Hart agrede físicamente a Elías Montalvo, pero producción no le dice nada

La pelea se da luego que el esposo de Korina Rivadeneira perdiera el punto de esa competencia. Al no poder ocultar su frustración, el ‘guerrero’ se excede y tiene la intención de darle un puñetazo a Elías, sin embargo, no logra alcanzarlo.

Pero ahí no quedó. Una vez terminado el juego, Mario Hart se fue hasta el lugar del joven reality y lo jaloneó de la ropa. Ante esta acción, los conductores intentaron llamarles la atención, pero no tuvieron ninguna sanción de por medio para el ‘chato’.

“Escúchame, eso no, yo aquí no ah. Eso es personal y ya no me gusta... Calma, calma, que aquí lo vamos a solucionar... Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es, un juego y no vale picarse”, dijo Johanna San Miguel totalmente sorprendida con lo que veía.

Mientras que la voz en off del programa mencionó “Una más y los dos están fuera del programa, esto no lo vamos a volver a aceptar”, sin tomar ninguna medida inmediatamente.

ESTO ES GUERRA EMITE COMUNICADO

Horas después de la agresión, la producción de Esto es Guerra emitió un comunicado donde anuncia que Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos del reality.

“Ante los hechos ocurridos hoy en el juego”Frase escondida”, los competidores Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de inmediato por la producción. Es por eso que ambos no aparecieron más en el desarrollo del programa”, menciona el programa a través de sus redes sociales.

Comunicado de Esto es Guerra.