Esto es Guerra emitió un nuevo episodio de su serie ‘La Academia: Desafío y Fama’ donde Mario Hart protagoniza un polémico ‘ampay’ al mismo estilo de Melissa Paredes. Al interior de una camioneta y con una modelo rubia, el chico reality es captado en un cariñoso momento, esto desató la furia de su esposa Korina Rivadeneira.

La nueva entrega llegó cargada de mucho drama, pues la modelo Korina, tras enterarse de la infidelidad de su pareja, arremetió contra él con intensas cachetadas y también con un inevitable sufrimiento.

“No, es una cachetada actuada. De hecho, el director decía ‘qué pasa’, la cachetada tiene que ser con fuerza y le dije ‘ya, amor, aguanta nomas porque, sino se verá falso y vamos a estar repitiendo’. Me ha dolido la mano, ha sido fuerte”, dijo la modelo a América Espectáculos.

Mario Hart tras su ‘ampay’ en La Academia: “Ver a Korina sufrir me puso tenso y nervioso”. Video: América Espectáculos

Al respecto, Mario Hart dijo irónicamente que la madre de su hija se ha aprovechado con la cantidad de cachetadas que le ha dado en ‘La Academia’.

“Me ha dado como 8 cachetadas, sin exagerar, le fue metiendo así como gradualmente, se aprovechó mi esposa”, precisó. Además, recalcó que nunca le sería infiel a su esposa, pues no quiere verla sufrir.

“Si antes no se me había ocurrido jamás en la vida sacarle la vuelta, viéndola sufrir así menos, me puso hasta tenso y nervioso y dije ‘qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta a su esposa’”, sentenció.

MIRA AQUÍ EL ‘AMPAY’ DE MARIO HART

Dentro de la serie ‘La academia’ de EEG, la modelo venezolana desató su ira tras descubrir la infidelidad de Mario Hart a través de un ampay. El momento cómico llega cuando Elías Montalvo aparece en la escena realizando una transmisión en sus redes sociales. El chico reality les muestra a sus seguidores el momento en que Mario Hart le ruega a su pareja que no crea en el ampay, sin embargo, Korina por poco lo atropella.