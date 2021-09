TOMAN ACCIONES. La producción de Esto es Guerra no soportó que Mario Hart agrediera físicamente a Elías Montalvo durante una competencia de ‘tortazos’ y lo suspendió del reality. Sin embargo, la medida también va contra Elías.

Si bien el conocido piloto de autos, Mario Hart enfureció y empujó a su compañero del reality tras perder puntos en la ronda de tortazos, no se observó que Montalvo también lo agrediera. Pese a ello, la producción tomó acciones al respecto y lanzó un comunicado.

“Ante los hechos ocurridos hoy en el juego“Frase escondida”, los competidores Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de inmediato por la producción. Es por eso que ambos no aparecieron más en el desarrollo del programa”, menciona el programa a través de sus redes sociales.

Los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz quedaron sorprendidos por el suceso y pidieron a ambos chicos realitys que se tranquilicen.

“Escúchame, eso no, yo aquí no ah. Eso es personal y ya no me gusta... Calma, calma, que aquí lo vamos a solucionar... Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es, un juego y no vale picarse”, dijo la conductora.

MARIO HART LE DA PUÑETAZO A ELÍAS MONTALVO

Al esposo de Korina Rivadeneira no le gustó perder la ronda de ‘tortazos’ y arremetió contra Elías Montalvo. Sin embargo, no todo quedó frente a cámaras, pues también se observó que se fueron a las manos cuando las cámaras enfocaban a los conductores.

