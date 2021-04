LES MANDA SU APOYO. Mario Hart se pronunció el lunes sobre la polémica suspensión de Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta de Esto es Guerra, luego de haber participado en la ‘fiesta covid’ que organizó la salsera por su cumpleaños.

“Nadie está libre de cometer errores. Errar es humano pero yo creo que todo error merece una sanción y es lo que se ha hecho en el programa. Lamentablemente sí se lo merecían. Espero que tomen un tiempo para escarmentar, para recapacitar, para reconocer sus errores y ojalá puedan tener una segunda oportunidad”, dijo el esposo de Korina Rivadeneira en declaraciones para América Espectáculos.

Asimismo, indicó que les ha dado todo su apoyo moral en estos momentos ya que él también ha vivido experiencias similares. “He estado en algunas ocaciones en el ojo de la tormenta y sé lo complicado que es. Felizmente son muchos años que estoy fuera de eso pero sé como se siente y en este momento es que los amigos tenemos que dar el apoyo”, aseguró.

YACO ESKENAZI SE PRONUNCIA

El capitán de los Guerreros también se refirió al escándalo y aseguró que siente pena por sus compañeros, pero también vergüenza. “Son varios sentimientos pero cada uno es responsable de sus actos y tiene que asumir las consecuencias. Que nos sirva a todos de ejemplo”, indicó.

ALEJANDRA BAIGORRIA: NO HAY JUSTIFICACIÓN

Por su parte, Ale Baigorria indicó que no existe justificación para haber faltado a los protocolos para evitar contagios de coronavirus. “Yo creo que toda acción tiene una consecuencias y uno tiene que asumir sus errores. Cuando uno actúa mal lamentablemente hay un castigo de por medio, sobre todo cuando uno trabaja para alguien. No hay justificación y simplemente pedir disculpas y no volver a hacerlo”, aseguró la rubia de Gamarra.