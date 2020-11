Mario Irivarren contó que a sus 29 años todavía no piensa en retirarse de los realities de competencia, pues resaltó que está en su mejor momento físico.

“Estoy en los realities desde el 2011 y me considero bastante joven, con mucha fuerza, salud y buen estado físico. Me encanta estar en la televisión, en el programa, pero también he invertido en otros negocios”, señala Irivarren.

¿Has pensando en el retiro?

No. Me quedo en los realities hasta que me dé el cuerpo. Si duran unos cinco años más entonces me quedaré porque realmente me gusta la competencia.

¿Te animarías por la conducción?

Claro. No tendría ningún problema en conducir un programa, tengo años en televisión, facilidad de palabra y los años me han ayudado a mejorar.

Además, considera a Pancho Rodríguez como el mejor competidor que ha visto en los realities. “Es muy competitivo”, dijo.