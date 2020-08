Mario Irivarren manifestó en una entrevista para Estás en Todas que su compañera de Esto es Guerra Ivana Yturbe y él terminaron su relación porque ’no funcionaban como pareja’ y que les iba mejor como amigos, cuando le preguntaron si había posibilidad de retomar su romance.

La divertida secuencia ’Te la dedico’ ha generado gran sensación entre los seguidores del reality, especialmente los duelos entre Mario e Ivana, quienes se dedican algunas de las canciones más populares de amor y desamor.

Por ello una reportera de Estás en Todas le preguntó si había alguna posibilidad de retomar su relación. La respuesta de Mario fue rotunda y no dejó lugar a dudas.

“No no, fuera de bromas no. Ivana y yo tenemos las claras. Terminamos porque nos dimos cuenta que no funcionabamos como pareja y nos iba mejor como amigos y es chévere quedar en buenos términos”, expresó Irivarren.

“NO TENDRÍAMOS PORQUE ODIARNOS CON MARIO”

Por su parte Ivana Yturbe aclaró que no tiene una mala relación con Mario Irivarren. “Yo me rió, él se ríe porque de verdad es parte del programa (la secuencia) y no tenemos ningún problema”, manifestó.

“No tengo una mala relación con Mario, es mi compañero de trabajo. Hemos compartido cinco años y no tendríamos porque odiarnos, ni poder estar juntos en el mismo lugar”, manifestó.

Mario Irivarren afirmó que Ivana Yturbe y él no funcionaban como pareja. (Estás en Todas/América)

