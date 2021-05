Mario Irivarren recordó este sábado que fue ‘choteado’ por Alejandra Baigorria, cuando ambos empezaban en el mundo de los realities de competencia. El chico reality contó que la pasó muy mal cuando la rubia no le dio la oportunidad en el ámbito sentimental.

“La Baigorria me choteó, es historia conocida, en los primeros años ahí, medio que le tiré maiz pero me choteó”, dijo el también empresario para Estás en Todas, programa que creó el hashtag ‘Mi primera choteada’.

Mario aseguró que nunca llegó a declararse, pero siempre salía con ella. “Estaba ahí pendiente, yo todo hacendoso, siempre detallista, pero no, la Baigorria estaba en otra época de su vida”, comentó.

En ese sentido, reveló que quedó devastado cuando Ale no le hizo caso. “Yo llore, sufrí, uno se desilusiona, la pasa mal, pero ya luego se me pasó”, aseguró la actual pareja de Vania Bludau.

TAMBIÉN LO CHOTEARON EN EL COLE

Mario Irivarren también recordó sus épocas escolares, cuando una chica lo hizo esperar por dos años para acceder a mantener una relación sentimental con él. “Cuando estaba en el cole me gustaba una chica desde tercero de secundaria y no me dio bola hasta quinto. Dos años ahí. En el cole no estaba en mi mejor momento”, comentó.

VANIA NO LO CHOTEÓ

Por otro lado, el chico reality contó que en un primer momento no cortejó a Vania Bludau porque eran amigos. “No le tiré maicito porque éramos amigos. Entre broma y broma la verdad se asoma pero de patas. Ya recién ahora la cortejé oficialmente y no me choteó”, indicó.