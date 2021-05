Mario Irivarren, uno de los competidores históricos de Combate, sorpresivamente fue pasado al equipo de Los Guerreros de Esto es Guerra, lo que generó una crítica por parte del enamorado de Vania Bludau. “Hay cosas en este programa que no deben cambiar porque están matando su esencia”, afirmó.

El Tribunal decidió que Irivarren pase al equipo de Los Guerreros, quien afirmó que dará lo mejor de sí para su equipo, aunque no será igual que competir de corazón. “Si voy para los guerreros me voy a ‘sacar la mugre’ porque soy un profesional; pero no es lo mismo competir por compromiso que competir de corazón”, manifestó.

La popular ‘Calavera’ se dirigió al Tribunal: “Para mí hay cosas en este programa que no deben cambiar porque matan su esencia”, afirmó.

El paso de Mario Irivarren a Los Guerreros, fue motivo para una nueva discusión entre los capitanes de ambos equipos Yaco Eskenazi y Mario Hart.

MARIO IRIVARREN UNO DE LOS HISTÓRICOS DE COMBATE

Recordemos que Mario Irivarren es uno de los competidores más recordados del programa de ATV Combate, al igual que Paloma Fiuza, el propio Mario Hart, Alejandra Baigorria, David ‘La Pantera’ Zegarra, Zumba, Israel Dreyfus, Jenko del Río y muchos artistas conocidos más.

Debido a esta popularidad muchos de ellos pasaron a Esto es Guerra con gran éxito, como en el caso de Irivarren, donde es considerado uno de los históricos de Combate.

