Mario Irivarren regresó a “Esto es guerra”. La expareja sentimental de la modelo Vania Bludau se mostró muy emocionado por su ingreso.

“Me siento nervioso y emocionado de estar nuevamente por aquí. Literal, me llamaron hace una hora. ¡No estoy bromeando! Les voy a explicar. Yo a las 6 de la tarde tenía una ‘pichanga’ y yo me estaba yendo donde mis amigos, pero a las 5:45 p.m. me llama Peter (Fajardo) para decirme ‘ven al programa’”, contó Irivarren.

“Cuando yo iba por la calle, cualquier persona me preguntaba ‘Mario cuándo vuelves’, pero la verdad que yo no tenía idea y hoy fue el día”, añadió.

Mario Irivarren volvió a 'Esto es guerra'

Cabe mencionar que la producción del reality “Esto es guerra” sigue recorriendo distintas ciudades del Perú como parte de su casting nacional y así encontrar a nuevos competidores.

La más reciente incorporación del programa fue la modelo Karen Dejo. La bailarina se sumó al equipo de ‘Los Combatientes’, donde comparte roles junto a Luciana Fuster, Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría.

