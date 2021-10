Este lunes el programa Esto es Guerra presentó a dos jales de Guerreros México para enfrentarse a Guerreros Puerto Rico: Matías Ochoa y Azul Granton. El primer participante es un argentino que quiere que el campeonato se quede en nuestro territorio.

“Muchas gracias por darme la bienvenida, nunca había conocido el Perú y quiero probar el ceviche peruano. Yo estuve en Combate Guatemala 2 años, llegué a los 19 años. Estoy saltando como un ‘sapito’”, dijo tras ingresar al programa.

Matías Ochoa es argentino de nacimiento pero ya mexicanizado como declaró en una entrevista a Desde Puebla. Se mudó al país norteamericano para buscar un norte como actor hasta que le llegó la llamada para participar en Guerreros México.

“Para empezar es el país de las estrellas, el país de los actores, el país de todo, así que me gustaría seguir creciendo como artista en este gran país y seguir creciendo como persona”, comentó.

Matías Ochoa recordó que ingresó al reality mexicano, a través de un casting, y agradeció al público quien lo pidió en Guerreros México.

También lee: Milena Merino anunció que está embarazada con foto en Instagram

“La verdad el público de Guerreros me estuvo pidiendo mucho para el casting. La productora accedió en darme la oportunidad de que hiciera el casting, entré con todo y por suerte se pudo ganar, seguimos dando batalla y contento de poder seguir participando en Guerreros”, indicó.

Matías Ochoa ha estado este año en México luego de estar en Guatemala y ahora se encuentra en nuestro país como calidad de participante de Esto es Guerra.

Matías Ochoa se inició como youtuber en su natal San Luis, Argentina. (Instagram)

EMPEZÓ COMO YOUTUBER

En una entrevista con Fran Vidal Espectáculos en 2016, Matías Ochoa fue considerado como un youtuber que se desempeñaba como Jefe de Área Compromiso Cambio Joven en la Secretaría de Estado de la Juventud, organismo del Estado Provincial de San Luis, en Argentina.

A los 15 años empezó en el mundo del YouTube cuando se compró un celular. “Me había comprado un celular, estaba aburrido y se me ocurrió grabar un video haciendo playback de un tema de One Direction. Lo subí y me bardearon, me dijeron que nunca iba a llegar a nada. Entonces, la remé y eso me motivó para seguir haciendo videos copados”, comentó.

Luego, poco a poco fue conociendo más acerca sobre cómo ser youtuber aunque no lo tenía claro.

“No tenía claro lo que era ser un youtuber, solamente quería aparecer en cámara para que en un futuro, cuando tenga 30 años, pueda verme cómo era de pibe. Por suerte, voy a poder ver los videos y me pone muy contento”, dijo.

Ese mismo año compitió con youtubers de Argentina y ganó un certamen del programa Uplay Network, transmitido por Telefé.

“Todo esto comenzó porque quería ser actor, miraba las series de Disney Channel y me parecía lindo. Tomé unas clases teatro y me encantaría retomar para desarrollar esa parte”, concluyó.

En 2016, Matías Ochoa obligó a su exnovia a salir en un video íntimo. (Instagram)

ESCÁNDALO POR VIDEO

Luego de hacerse conocido como youtuber, Matías Ochoa estuvo involucrado en un escándalo cuando apareció en un video con su su novia desnuda, a pesar de que ella le pidió que no lo hiciera, y desató un escándalo político en San Luis.

El argentino había sido nombrado en el el Área Compromiso Cambio Joven de San Luis luego de saltar a la fama por sus videos en Youtube. El trabajo del actual participante de Esto es Guerra consistía en entretener al publico durante los actos de gobierno que se denominaba La Previa.

El argentino se grabó desnudo, a su lado, abrazada, una chica sin ropa que le imploraba no ser tomada por la cámara. La insistencia de Matías Ochoa hizo que la joven mire en primer plano y no sólo eso, el ex Guerreros México se encargó de distribuirlo y viralizar las imágenes.

Al final, no hubo ninguna sanción para Matías Ochoa, quien luego siguió su camino a Guatemala, México y ahora en Perú.

TE PUEDE INTERESAR