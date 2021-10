El argentino Matías Ochoa se convirtió en el segundo clasificado del equipo de “Esto es Guerra” que enfrentará a Guerreros Puerto Rico el próximo 8 de noviembre. El integrante de los Guerreros aseguró su pase tras vencer a Patricio Parodi en juego extremo.

“Qué lindo. La verdad me siento muy contento siento mucho el apoyo de mis compañeros, del equipo contrario también. Al final, todos nos vamos a unir y vamos a ser un grupo muy fuerte para enfrentar a Puerto Rico, así que pienso que la unión es fundamental en estos momentos”, mencionó el argentino tras conocer su clasificación.

Asimismo, la pareja de Azul Granton destacó el desempeño de los chicos reality de “Esto es Guerra Perú” y aseguró que formarán un gran equipo para enfrentarse la próxima semana a EEG Puerto Rico.

“Me siento contento porque no tuve la oportunidad de ver esto, pero los competidores que tiene ‘Esto Guerra Perú’ es una locura, la verdad que lo admito, muchísimo respeto para todos, cada uno de ellos tiene diferentes habilidades que me asombran, me dejan demasiado contentos. Puerto Rico lo siento, pero los chicos de acá son unas máquinas”, acotó Matías.

Por otro lado, Melissa Loza se convirtió en la primera competidora que clasificó. La combatiente logró clasificar tras vencer a todas sus contrincantes y terminar con el mejor tiempo en juego extremo. Su hermana Tepha Loza fue una de las primeras en felicitarla por su clasificación.

“Melissa Loza, la Diosa, la primera mujer clasifica, espectacular”, comentó Johanna San Miguel tras el logro de la chica reality.

