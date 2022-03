VUELVE LA DIOSA. Melissa Loza es oficialmente parte del equipo de los ‘guerreros’ en ‘Esto es Guerra 10 años’. En el inicio del programa, la modelo aseguró que quería estar en el equipo contrario.

La molestia de Loza con los ‘guerreros’ se originó, en la pasada temporada en el 2021, luego que el capitán Patricio Parodi no la eligiera para que regrese a ese equipo.

“Qué leal eres como capitán. No sabes la pena que me da, si es que hubiera estado Yaco me hubiese elegido de todas maneras. Te falta. Te queda grande la banda. La lealtad, señores, es todo en la vida”, dijo en ese entonces la combatiente.

Melissa Loza tras regresar a su equipo original: “No es un regalo para nadie”

Luego de definirse su equipo, Melissa Loza se mostró emocionada y feliz, pese a que en otro sobre había escrito a los ‘combatientes’ como su equipo predilecto.

Ante la noticia, el capitán Rafael Cardozo enfatizó que Patricio Parodi y que los ‘guerreros’ no la merecen. “Te felicito por lo que escribiste en el papel porque sé que aún tienes esa cuchillada que te dieron en la espalda. Este sobre no es un regalo para ti Melissa, es un regalo para Johanna y para su equipo”, manifestó.

Pero, la ‘Diosa’ no se quedó callada y le respondió contundente a Rafael Cardozo. “No es un regalo para nadie, este regalo, si lo quieres llamar así, es para mí porque va sacar lo mejor de mí, créeme que la vas a tener difícil”, enfatizó.

