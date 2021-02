La integrante de ‘Esto es guerra’, Melissa Loza fue víctima de una broma en el reality cuando estaba participando en un reto. Ella debía adivinar el nombre de un personaje y se trataba nada menos que de su expareja, Guty Carrera.

Cuando Angie Arizaga le dijo la pista: “Tu ex, yo no fui infiel”. Loza respondió sin inmutarse: “Ah, el chico fiel, Guty Carrera”. Ella aclaró en una entrevista para América Espectáculos, que no se incomodó por decir su nombre pues superó esa etapa hace mucho.

“Sí (relajada) lo pasado pisado y enterrado. Ahora nos mofamos, nos reímos de todo esto”, señaló Melissa Loza y añadió: “Es gracioso recordar algo tan gracioso. Eso quedó para la historia”.

“Claro (hay que reírse), todo es comicidad. Acá la pasamos bien y estos momentos son graciosos”, dijo entre risas la guerrera.

Por su parte, Rebeca Escriben tras ver la nota señaló: “No sé si el tiempo lo cura todo, pero lo que sí es que te hace reír, después de todo lo que uno ha pasado. Por eso tiempo al tiempo”.