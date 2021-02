La guerrera Michela Elías no suelta al capitán de los combatientes en ‘Esto es guerra’, Mario Hart y ahora aseguró que hay personas que representan mejor que él al reality ‘Combate’. Así lo dijo durante una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

Recordemos que su inquina contra el corredor de autos se dio luego que no la eligiera para pertenecer al equipo de los combatientes. Esto molestó mucho a la joven empresaria, quien no ve con buenos ojos su capitanía.

“Yo me inicié en Combate y dado que es ‘Esto es guerra: El origen’ pensé que iba a estar en el equipo, pero yo no esperaba que Mario Hart estuviese en esta temporada. Hay personas que representan mejor Combate, pero ya está ahí Hart y lamentablemente para él no me quería en el equipo. Una vez pensé que era porque estaba con Paloma, la segunda vez ya fue de verdad muy triste para mí”, dijo Michela Elías.

La semana pasada, la guerrera también criticó a Mario Hart por no conocer las coreografías de Combate. “Mario tantos años en Combate con las coreografías y todavía no puedes hacer dos pasos seguidos. Y que te lo diga alguien que no baila mucho, guau es bastante Hart”.

Ante esta acusación, el capitán de los combatientes se defendió de inmediato: “Yo estoy de acuerdo con Michela en muchas cosas como en que alguien que no baila mucho no me puede estar criticando”, dijo.