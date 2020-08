Michelle Soifer y su pareja Giuseppe Benignini pasan por un gran momento en su relación, sin embargo tendrán que separarse por un tiempo debido a que el modelo venezolano tendrá que salir del país por un requerimiento de la empresa en la que trabaja.

En una entrevista para Estás en Todas de América, Michelle afirmó que Benignini se irá del país muy pronto y ella no tiene la intención de ‘cortarle las alas'.

“Muy pronto si Dios quiere (Giuseppe) viaja por un tema de trabajo. La empresa para la que trabaja se lo va a llevar a otro país y nos vamos a tener que separar un tiempito; pero igual nuestra relación está fuerte, está linda”, manifestó.

Soifer agregó que espera que su relación puede durar mucho tiempo; pero que no hacen planes a futuro, a veces la envidia (de otras personas) hace que los planes no se realicen. “El me apoya, yo lo apoyo y jamás le cortaría las alas”, afirmó.

ROSÁNGELA BLOQUEÓ A MICHELLE SOIFER DE INSTAGRAM

En esta entrevista Michelle Soifer también contó que Rosángela Espinoza la bloqueó del Instagram y por eso ella también hizo lo mismo. Afirmó que después hablaron y finalmente ambas se desbloquearon de la conocida red social.

En esta misma entrevista, Soifer afirmó que extraña ‘su derriere y sus piernas', tras ser sometida a una operación para reducir peso.

Michelle Soifer reveló que Guiseppe Benignini tendrá que salir del país. (Estás en todas /América)

