Tras estar ausente por unos días del reality de competencia ‘Esto es guerra’, la guerrera Michelle Soifer se presentó ayer en el programa y contó haber estado delicada de salud.

A su regreso aseguró que algunos guerreros y combatientes la saludaron pero otros ni siquiera se acercaron a ella para preguntarle qué pasó. Así lo señaló en una entrevista para América Espectáculos.

“Hierba mala nunca muere. Estaba un poco delicada de salud, entonces pedí permiso a mi productor. Me sentía un poco enfermita pero no se puede parar todo, así que retomé hoy mis actividades”, contó entre risas la guerrera.

“Varios me han extrañado y otros no han querido que vuelva pero acá estoy… (¿Ducelia?) No se le nota (si la extrañó) porque no ha venido ni a saludarme. Ha puesto cara de poco amigos porque he vuelto. Rosángela me abrazó, esa sí pero hay que ver cuándo me quiere y cuándo no, un poco rara. Mientras me quiera yo estoy bien”, agregó la también empresaria.

Michelle Soifer se llevó un gran susto

La semana pasada, Michelle Soifer se llevó un gran susto cuando se percató que un carro la perseguía a su salida de ‘Esto es guerra’.

De inmediato, Soifer se dirigió a la comisaría más cercana para denunciar el hecho que está en investigación.