Rodrigo González y Gigi Mitre volvieron a mencionar algunos personajes que serían jales para Willax TV. Entre ellos estaría Peter Arévalo, el popular Mr. Peet, quien recientemente ha arremetido contra Esto es Guerra por su salida del programa.

Luego de reproducir las fuertes palabras del periodista deportivo contra el reality de América Televisión, el popular ‘peluchín’ inició diciendo entre bromas que existe un olor en las inmediaciones de su canal, que sería de Gian Piero Díaz y Peter Arévalo, ambos extrabajadores de Esto es Guerra.

“También huele a Mr Peet por Willax, o sea huele a Mr. Peet, a Rosana Fernández Maldonado y a Gian Piero Díaz. Huele a fin de semana, a mí me han dicho que es fin de semana”, señaló Rodrigo precisando que sus programas se emitirían los sábados o domingos.

‘Mr. Peet’ estaría pronto en Willax TV tras quejarse de Esto es Guerra, deja entrever Rodrigo González. Video: Amor y Fuego

Al respecto, Gigi Mitre recalcó que es un combinado de olores y que sus programas serían emitidos desde otra sede y no “de los emblemáticos estudios de Willax”, precisó también ‘peluchín’.

MR. PEET ‘DISPARA’ CONTRA ESTO ES GUERRA

Peter Arévalo, Mr. Peet, tildó de traición su salida del reality juvenil Esto es Guerra. En diálogo a un canal de YouTube Perý Bonny, el periodista deportivo explicó cuál fue la verdadera razón de su salida del programa.

“Yo regreso en el 2019, cuando termina la historia de Combate de ATV. No iba más, regreso en el 2019 con Gian Piero a Esto es guerra. Y de repente yo asumí demasiado mi papel porque soy un tipo muy pasional, muy peleón”, manifestó.

“A mí Peter Fajardo no me hace problemas. Me dice que quiere al narrador de la selección aquí en Esto es guerra, y dije “ok” porque yo vine de narrar el mundial. Ellos sabían lo que yo hacía”, agregó. Sin embargo, los problemas llegarían después.

Tras regresar de un periodo de Fox Sports, ‘Mr. Peet’ precisó que en Esto es Guerra le habían preparado “una camaza” para que salga.

“Cuando regreso me habían hecho una cama de…, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me había hecho, buscándome. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones”, exclamó.