El periodista deportivo Peter Arévalo se refirió en una reciente entrevista sobre su salida de Esto es Guerra, en donde fue locutor hasta el 2019. En ese sentido, el recordado ‘Mr. Peet’ aseguró que su adiós al popular reality de América TV se debió a una traición.

En diálogo con el canal de YouTube Perú Bonny, ‘Mr. Peet’ recuerda cómo se dio su ingreso a Esto es Guerra procedente de Combate. Así, aseguró que su ‘fichaje’ se dio gracias al productor Peter Fajardo.

“Yo regreso en el 2019, cuando termina la historia de Combate de ATV. No iba más, regreso en el 2019 con Gian Piero a Esto es guerra. Y de repente yo asumí demasiado mi papel porque soy un tipo muy pasional, muy peleón”, manifestó.

“A mí Peter Fajardo no me hace problemas. Me dice que quiere al narrador de la selección aquí en Esto es guerra, y dije “ok” porque yo vine de narrar el mundial. Ellos sabían lo que yo hacía”, agregó. Sin embargo, los problemas llegarían después.

¿Por qué salió ‘Mr. Peet’ de Esto es Guerra?

‘Mr. Peet’ remarcó que, tras regresar de un periodo en Fox Sports, sintió que la situación había cambiado en Esto es Guerra y consideró que habían preparado “una ‘camaza’” para su salida.

“Cuando regreso me habían hecho una cama de…, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me había hecho, buscándome. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones”, exclamó.

Y fue así que ‘Mr. Peet’ sacó el dardo más fuerte al revelar que, para él, su salida de Esto es Guerra fue una traición de parte de los encargados.

“Así que quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Ese es el tema. No hay traición de ningún lado. Siento que más bien a mí me traicionaron. Sí, yo siento internamente que a mí me traicionaron; a mí sí me traicionaron. De mi parte para ellos no hubo ningún tipo de traición”, sentenció.

