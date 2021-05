INDIGNADO. Así se mostró Nicola Porcella con la actitud que tomó Diego Zurek tras ser intevenido en el cumpleaños de Yahaira Plasencia, cuando aseguró que ‘al que le toca, le toca’, en referencia al Covid-19, su tasa de mortalidad y las reuniones sociales.

“No puedo creer que no entiendan que el covid no solo te ataca a ti, es una enfermedad muy contagiosa. Yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado, que reciban una llamada a las 3 de la mañana y pensar si tu papá está vivo o no”, dijo el exchico reality.

Asimismo, le recomendó que se informe un poco de la situación de la pandemia a nivel mundial y que considere que el Perú está pasando por una situación críica. “Lee un poco, instrúyete de lo que está pasando en tu país, de lo que está pasando en el mundo. No se trata de salir y ver si pasa”, indicó.

HACE MEA CULPA

Por otro lado, Nicola Porcella recordó que también estuvo envuelto en escándalos y aseguró que tuvo a aprender ‘a la mala’. “Yo creo que las cosas que pasé, ya las pasé hace mucho tiempo. Todo el mundo aprende, me tocó aprender a la mala”, reconoció.

En ese sentido, informó que su padre, quien cayó enfermo de Covid-19, aún se encuentra entubado y ha perdido la memoria de manera parcial. “Está tranquilo pero no se acuerda, no tiene recuerdos, te habla muy vagamente. Estamos empezando desde cero con él y es muy difícil”, contó para Amor y Fuego.

DEFIENDE A PANCHO Y FACUNDO

A pesar de arremeter contra Diego Zurek, Nicola sacó cara por sus amigos Pancho Rodríguez y Facundo González, quienes también participaron de la fiesta de Yahaira. “Si me molestó un poco ver eso por la cantidad de gente que había, fue una irresponsabilidad, pero también soy consciente que, por ejemplo, Pancho y Facundo es la primera vez que los vemos en algo así. Son chicos jóvenes, se dejaron llevar por el momento. Ahora pensando más en frío creo que lo mejor era salir y pedir unas disculpas en el momento, se equivocaron”, indicó.

“Yo he cometido errores pero por lo menos hayq eu saber afrontarlos. Yo pedí disculpas por lo que pasó. Me da pena por Facundo y Pancho, creo que son chicos nobles y buenos. Más adelante yo creo que deberían darles otra oportunidad”, agregó.

TROME - Nicola Porcella saca cara por Pancho Rodríguez y Facundo González