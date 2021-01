Luego de que se especulara sobre la posibilidad del regreso de Johanna San Miguel a la conducción del reality ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella se mostró totalmente de acuerdo con la idea.

Es más, se animó a revelar las razones por las que la también actriz debe ser parte de esta nueva temporada. Así lo declaró en una entrevista para América Espectáculos.

“Creo que ‘Esto es guerra’ cambió muchísimo. Con Johanna es revivir un poco esa etapa inmensa de ‘Esto es guerra’. Que eran estrellas los guerreros, era otro momento. Eso se fue apagando porque el programa cambió de dirección, sigue siendo el número uno, de eso no hay duda. Creo que con la llegada de Johanna San Miguel redirecciona a lo que era ‘Esto es guerra’, a sus principios”, explicó emocionado Nicola Porcella.

El empresario se encuentra más que feliz porque acaba de ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, para desarrollar su carrera como actor en tierras mexicanas.

Porcella explicó que por el momento no viajará a México porque debido a la pandemia del nuevo coronavirus las clases serán virtuales. Sin embargo, cuando avance el tema de la vacunación en ese país tendrá que mudarse.

“Hoy (ayer) me llamó el director de CEA, casi me desmayo… Y me dijo que le gustaría que entre... Es un curso intensivo de un año, es a tiempo completo. Es de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde… Sí tengo que ir para allá (más adelante)”, contó el guerrero.