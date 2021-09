Tras dejar Esto es Guerra en Perú, Nicola Porcella disfruta su estadía en la ciudad azteca, sobre todo porque participa como chico reality en Guerreros 2021. El polémico personaje se ha encontrado en las últimas horas con sus antiguos compañeros.

A través de su cuenta de Instagram, Rosángela Espinoza compartió divertidos momentos con Porcella preguntándole si la está pasando mejor que en EEG. “El muñeco engreído, ¿acá te están engriendo o no?”, dijo.

La respuesta de la expareja de Angie Arizaga no se hizo esperar y aseguró que en México lo tratan mucho mejor que sus compatriotas.

Nicola Porcella se confiesa con selección peruana de Esto es Guerra: “Acá en México me engríen más”

“Acá me engríen más que allá de lejos, no me tratan como los tratan a ustedes, créanme”, sostuvo entre risas el ‘guerrero’ quien se encontraba con otros amigos.

Como se sabe, en los últimos días, la selección peruana de Esto es Guerra viajó a México para batirse a duelo con sus pares Guerreros 2021. El reality ha cruzado fronteras y se enfrentará a polémicos y duros juegos de competencia.

Entre los participantes que representarán al Perú están Alejandra Baigorria, Melissa Loza,Luciana Fuster, Paloma Fiuza, Karen Dejo, Rosángela Espinoza, Ducelia Echevarría, Said Palao, Patricio Parodi, Hugo García, Pancho Rodríguez, Facundo González y Jota Benz.

Además, los conductores del programa Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel también arribaron a la reconocida casa de Televisa San Ángel