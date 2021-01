El reality de competencia ‘Esto es guerra’ aún tiene en ascuas a sus televidentes y a los participantes. Ese es el caso del combatiente, Mario Irivarren a quien la producción todavía no lo convoca para que sea parte de esta nueva temporada.

Así lo declaró el propio Mario en una entrevista telefónica con el programa ‘En boca de todos’, donde señaló tajante que no estará en esta nueva temporada, pero luego dejó abierta la posibilidad de volver a la competencia si lo llaman.

“Creo que es momento de anunciarles que esta temporada no los voy a poder acompañar… Hasta hora no me han llamado, qué puedo hacer”, señaló Mario Irivarren, luego de que ‘Carloncho’ le preguntara por qué no ha aparecido entre los grandes jales del reality.

Luego intervino Tula Rodríguez y le preguntó si Vania Bludau fue convocada. A lo que Mario respondió en broma: “Si la han llamado, pero no contestó”.

Por su lado, Ricardo Rondón señaló que le sonaba a “paseo” lo que Mario Irivarren declaró. “Presiento que probablemente hoy (jueves) lo vea en ‘Esto es guerra’… Te estás botando o es que ¿quieres que Peter Fajardo vaya a rogarte?”.

“No, yo no me boto. En ‘Esto es guerra’ nunca nada está dicho, todo es incierto, las cosas cambian de un día para otro y hasta hoy miércoles no he recibido llamado alguno… (¿Esperando el llamado?) Ni tanto porque sigo haciendo mis cosas”, contestó Mario Irivarren.