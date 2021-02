El integrante de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez dejó en claro que está soltero, pero no solo dijo eso, sino que “no le interesa conocer a nadie”.

Así lo dijo en sus redes sociales y lo reiteró en una entrevista para ‘América Espectáculos’, donde descartó estar en coqueteos con Roságela Espinoza, Luciana Fuster o Michele Elías.

“Rosángela Espinoza es mi pata, mi maestra de Tik Tok, también soy muy amigo de Luciana (Fuster), nos venimos juntos a canal todos los días. Michela que hoy grabamos un Tik Tok. Me están pidiendo hacer Tik Toks y no les voy a decir: ‘no porque van a pensar (mal). Y no quiero estar así”, señaló Pancho Rodríguez.

El guerrero se quejó porque especulan demasiado sobre su vida sentimental y por eso decidió usar sus redes sociales para aclarar que está soltero.

“En este momento me encuentro solo. No estoy conociendo a nadie. No me interesa conocer a nadie. Es más bien a quien estoy conociendo es a mí nuevamente. Estoy queriéndome, amando, respetándome por sobre todas las cosas que es lo más importante”, señaló.

Tras este episodio, Pancho Rodríguez recalcó para América Espectáculos: “No estoy conociendo a nadie, no podría conocer a nadie. Estoy trabajando en mí, quiero sentirme seguro”, dijo el guerrero.