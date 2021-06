Pancho Rodríguez se pronunció en sus redes sociales tras pasar al equipo de los ‘guerreros’ la noche del pasado miércoles en la última edición de Esto es Guerra. Según el chico reality, solo le queda agradecer a los fans de Combate por todo el cariño que le dieron estos años.

“El día de hoy ha sido bastante atípico. Son muchas cosas que me gustaría decir pero trataré de centrarme en agradecer de corazón el cariño que todos estos años me han entregado los fans de Combate. Ha sido una de las cosas más lindas que me pasaron acá en Perú”, dijo.

En ese sentido, aseguró que le hubiera gustado que Ignacio Baladán pasara al equipo de los ‘guerreros’ y él y Facundo se quedaran con los ‘combatientes’. “Me hubiese encantado que todos levantaran la mano, quizá la historia hubiese sido distanta, sin embargo, hoy estoy dentro del equipo de los guerreros. No sé cuánto durará pero por respeto a los fans de Esto es Guerra, voy a tener que dar lo mejor de mí”, indicó.

Finalmente, Pancho Rodríguez lanzó una frase para el recuerdo sobre el desaparecido reality de competencia de ATV. “Combate es bacán y siempre será bacán”, sentenció.

Pancho Rodríguez dejó a los combatientes y pasó al equipo de los guerreros el pasado miércoles en la última edición de EEG.