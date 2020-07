NO SE PASAN. Gian Piero Díaz y Patricio Parodi sostuvieron una tensa discusión en Esto es Guerra debido a que el chico reality le pidió al conductor que se tranquilizará.

Gian Piero Díaz le pidió a Patricio Parodi que no lo calle, sin embargo, esto generó malestar en el chico reality, quien expresó que no piensa volver a hablar o intervenir en Esto es Guerra porque no tiene el poder del que el conductor sí dispone. “Patricio, a mí no me tranquilices, un ratito para comenzar, si yo estoy contado algo es porque tengo la cuenta de la producción”, dijo Díaz.

Esto enervó a Patricio Parodi, quien dijo que no va a hablar porque no tiene el poder. “Disculpen mi error, no voy a hablar , no tengo el poder”, expresó mortificado el chico reality. Gian Piero Díaz indicó que no se trata del poder.

“Las faltas se descontaron, yo conté hasta el final sin faltas”, dijo Gian Piero Díaz para sustentar su punto, sin embargo, Patricio Parodi no se encontraba delante de las cámaras porque desapareció debido a su molestia.

Gian Piero Díaz y Patricio Parodi sostienen tenso enfrentamiento (TROME)

