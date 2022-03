Patricio Parodi explicó lo que ocurrió días atrás en los estudios de ‘Esto es Guerra’ luego que las cámaras lo captan besando a Luciana Fuster después de una competencia. El chico reality justificó el romántico momento, puesto que fue grabado sin que lo supieran.

Al ser entrevistado por ‘América Espectáculos’, Patricio Parodi admitió que Luciana le robó un beso cuando las cámaras supuestamente estaban apagadas.

“No pensé que me lo iba a dar y de la nada comenzó a bailar y se apagó la luz, no recuerdo qué le dije y me robó un beso, me fui riendo, pero la cámara estaba apagada, pero Ronald, como siempre, graba y capta los mejores momentos, es como un detrás de cámaras”, dijo.

El reportero le preguntó al polémico ‘Pato’ si le gustaría que el beso se repita, pero el modelo lo rechazó. “No, en cámara no, nos cuidamos mucho”

“No, qué me voy a poner nervioso, sí (me gustó el detalle), normal. No sé, no es nada del otro mundo ¿no?”, agregó.

Luciana Fuster defiende su romance con Patricio

La modelo Luciana Fuster remarcó que está tranquila en la relación que sostiene con Patricio Parodi y sostuvo que “todo lo que se dice son inventos”.

“Pato se me acercó a molestar y como me puso cara de molesto dije ‘Ah no’ y le di el besito, pero cuando ya no estábamos al aire, solo que obvio la cámara estaba prendida... Uno no tiene por qué estar ventilando a los cuatro vientos lo que haces todo el día, lo más lindo es lo que se va viviendo”, dijo.