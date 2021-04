SE PRONUNCIA. Peter Fajardo le envió un mensaje a Rodrigo González para referirse a las fuertes acusaciones de Bruno Agostini, quien se refirió a un supuesto maltrato laboral por parte del productor de Esto es Guerra hacia los competidores.

Asimismo, también comentó el escándalo en el que vio envuelta su hermana, quien hace una semana habló de la salida de Austin Palao del popular reality de competencia calificándolo de ‘malcriado’, declaraciones que generaron la reacción de Mariana Ramírez del Villar, productora general del programa.

“No tengo idea por qué mi hermana dijo lo que dijo, inclusive he tenido una discusión con ella porque siempre le he pedido a mi familia que se mantenga al margen de todo. Si yo tendría que decir algo, no utilizaría a mi hermana, lo diría yo de frente”, dijo el productor de EEG.

Acerca de las fuertes acusaciones de Bruno Agostini, quien aseguró que existe un video en poder de una de las chicas del reality en el que se evidenciaría el maltrato que se ejerce sobre los guerreros, Fajardo negó que sean ciertas.

“Lo que dice Bruno ANGOSTINI es totalmente falso, que te diga el nombre de la persona que haya grabado el detrás de cámaras, eso es falso”, dijo el productor de Esto es Guerra en un mensaje privado para Rodrigo González, que se difundió en Amor y Fuego.

Finalmente, Peter Fajardo se refirió a Fabio Agostini e indicó que lo sacaron del programa por ‘malcriado’. “Las marcas se quejaban del comportamiento de él en cámaras y de eso hay mails de las marcas. Nosotros lo conversamos con él pero le duraba un día porque después volvía a hacer lo mismo. No entiendo cómo le das pantalla a alguien sin pruebas”, finalizó.

